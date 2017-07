For andre året på rad inviterer nettgiganten Zalando til Bread & Butter som forener det beste innen musikk og mote. Den kjente festivalen går av stabelen 1.-3. september 2017 på Arena Berlin.

Opplev tre dager med motevisninger, brand labs, musikk og mat!

Frisktenkende personligheter



I den forbindelsen lanserer Zalando videoserien ‘Bold Minds Speak’. Gjennom flere 45-sekunders snutter presenterer flere fritenkende personligheter fra den kreative bransjen sine tanker om ‘BOLD’ – temaet for ‘The Festival of Style and Culture’ – og siste nytt fra festivalen.

Les mer om festivalen og hvordan DU kan komme deg på den store festen HER.

Første personligheten ut er modellen og aktivisten Adwoa Aboah som deler sine tanker og meninger om selvtillit, personlig stil, mote og musikk i tillegg til hvordan å være "bold"

- Ingen tema er for ‘bold’ for Gurls Talk. Det er absolutt ingenting jeg styrer unna, sier modellen.

Bold Minds Speak: Adwoa Aboah from Bread & Butter by Zalando on Vimeo.

Videosnuttene vises fra i dag på breadandbutter.com og i sosiale medier på @breadandbutter.