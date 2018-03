Blomsterkjolene du satser på i år

Alle har fått med seg at blomsterprinten har i full sving denne sesongen.

Printet som mange forbinder med det bohemske og søte, kan styles på mange flere måter og gjøres røffere. Kombiner blomster med denim, sneakers eller skinn og antrekket får et langt røffere utrykk.

Et av de enkleste og feminine stylingene fremover blir blomsterkjolen. Alt du trenger er en jakke og et par sko, så er du klar for å møte våren og sommeren.

KORTE KJOLER

En populær styling med en vri er å kombinere kjolen med en jeans. Dette er en ideell miks av materialer og stiler.

KNELANGE KJOLER

Vi ser at lengden på både skjørt og kjoler endrer seg med tiden og nå er det superhot med knelengden. Mens vi venter på våren kan du slenge en deilig strikk over kjolen og få et helt annet antrekk.

MAXI KJOLER

De lange, drømmende maxikjolene forbindes med sommer.

Med et par sandaler, en denimjakke og en hatt, har du det perfekte sommerantrekket til både bobler med venninner eller piknik i parken. Bytt ut de flate skoene med et par høye hæler, skinnjakke og røde lepper - vips så er du klar for en fest!

