BH- triksene du bør kunne

Enhver kvinne kjenner til problematikken rundt det perfekte antrekket og feil undertøy. Den eneste løsningen på problemet er faktisk et godt utvalg av BHer. Denne sesongen byr på en rekke nye trender som overdeler med en arm, gjennomsiktige kjoler og tynne materialer. Dette betyr at BH-skuffen bør være oppgradert.

Se hvilke BH som passer til hvilke trend!

Overdeler med en arm

Vi elsker denne sensuelle trenden som passer utmerket til alle kvinner som vil vise litt hud, uten at det blir vågalt.

Til overdeler og kjoler som dette kan du velge mellom stroppløse BHer og de med avtakbare stropper.

BH fra Maidenform - MAGIC Bodyfashion - MAGIC Bodyfashion -MAGIC Bodyfashion - MAGIC Bodyfashion

Se flere stroppløse BHer her!





Gjennomsiktige bluser



Du tenker kanskje at denne trenden ikke er noe for deg?

Trikset er lag-på-lag styling. En BH med blonder vil gjøre antrekket romantisk, mens en baloconett BH vil gi deg en mer sexy vri. Det er heller ingenting i veien for å bruke en kul sports-BH som forvandler stilen til athleisure.

Lyst å gi antrekket en annerledes vri? Bryt opp med farget undertøy.

BH fra Pieces - Free People - YAS Sport - Onzie



T-skjorter med print

Vi har allerede skrevet om den populære logo-trenden som har tatt over gatemoten og nå smitter over på resten av moteverden. Enten du sparer til den uberkule Gucci T-skjorten eller gleder deg til å ta frem vintage varianten vil du velge en BH som skjuler brystvortene ( med mindre du liker at de syns).

En BH uten blonder og andre detaljer vil fungere best til denne trenden. Se etter en modell med god støtte og myk form. Det finnes faktisk noe som heter t-skjorte BH!

BH fra Triumph - Calvin Klein Underwear - Calvin Klein Underwear - Calvin Klein Underwear

Dyp v-hals

Motehus som Louis Vuitton, Michael Kors og Dior lot modellene sprade nedover catwalken iført dressjakker og kåper med markerte skuldre og dype v-halser. Ved å velge bort skjorten under dressjakken forvandler du antrekket fra dag til natt. Derfor bør også ditt undertøy være litt mer lekent. Vis frem blonder og sexy detaljer av det lille under.

Body fra L'Agent by Agent Provocateur - BH fra Passionata - Free People -Maidenform - La Perla

Her finner du mer lekkert undertøy fra kjendisenes favorittmerke L'Agent by Agent Provocateur.