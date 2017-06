Badetøy på salg

De fineste modellene forsvinner fort, så her gjelder det å være rask, jenter!

Selv om værgudene ikke er helt på vår side den siste tiden, er det ingen tvil om at vi skal få både sole oss og bade i løpet av neste måned. Om du er så heldig at du vender snuten mot varmere strøk vet du selv at både bikinier og badedrakter ikke er av det billigste slaget.

Derfor er det ekstra hyggelig å kunne klikke hjem en ny bikini eller sommerens hotteste badedrakt til rabatterte priser før du reiser til Syden.

Bikini

HER FINNER DU FLERE BIKINIER PÅ SALG

Badedrakt

HER FINNER DU FLERE BADEDRAKTER PÅ SALG