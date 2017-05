Badetøy-guide 2017

Rekk opp hånd de som er lei av regn og dårlig vær! Vi drømmer oss bort til 30 varmegrader, strålende sol, strand- og parkliv. Vi trenger å kjenne varmen av solstrålene i ansiktet og få litt farge på kroppen.

Vi er faktisk inn i sommermånedene allerede og både bikini og badedrakten bør være på plass før ferien.

Badetøystrender for 2017 er meget varierte med alt fra spennende utskjæringer, mesh-detaljer, nye fargekombinasjoner og volanger.

Badedrakt

Badedrakten har tatt igjen bikinien og stadig flere kvinner ønsker å satse på onepiece i sommersolen.

Vi ser at bademoten går hånd i hånd med trendbilde der rysjer, knyting, blonder og cut-outs står sterkt.

Her er noen av våre favoritter:

Badedrakt fra Totemê - Solid & Striped - Lost Ink - Stella McCartney - TWINTIP - Tommy Hilfiger - Weekday - Love Stories

Se flere badedrakter her

Badedrakten kan brukes både på land og i vann. Sammen med en kul shorts og sneakers har du det perfekte sommerantrekket. Mange har allerede tatt i bruk en cut-out badedrakt som en body til festlige anledninger.

Cut-outs

Enten du skal tilbringe late dager på stranden i Marbella eller tilbringe ferien ved sjøen i Norge, bør du ha sommerens ultimate plagg på plass.

Eksperimenter med ulike skjæringer og dyp v-hals. Blir det litt for mye hud bruk gjerne en kimono over for å gjøre looken komplett.

Badedrakt fra Tommy Hilfiger - Lost Ink - kate spade new york - Missguided - TWINTIP - River Island - River Island - Mikoh - Hunkemöller

Gult

Det er rosa og gul som regjerer motebildet denne sommeren og derfor smitter også dette over på badetøysmoten. En sitronfarget badedrakt eller bikini vil understreke og fremheve din lekre brunfarge.

Badetøy fra Mads Nørgaard - Even&Odd - Filippa K - Holzweiler - Kiini - Karla Colletto

Sporty former

Flere store brand har kastet seg på badetøysbølgen, blant dem populære Weekday. Swim-kolleksjonen fra den svenske high-street kjeden er laget av bærekraftige materialer som resirkulert polyamide og polyester. Fargepaletten består av rødt, gult, rosa og tan.

Denne sommeren er den sporty modellen, gjerne med tydelig logo, i vinden som aldri før. Ta en titt på våre favoritter under.

Badetøy fra CK topp - Adidas - CK topp truse - Tommy Hilfiger - Bruno Banani - Hilfiger - Sunseeker topp truse - Samsøe Samsøe





Ikke glem strandtilbehør. Ta en titt på solbriller, sjal, cover-ups og hatter her.

Søte bikinisett

I fjor sommer ble det ekstra trendy å mikse over- og underdeler. I år kan du gjerne mikse, men det er også lov å sprade nedover stranden i en matchende bikini. Husk at farger og mønster fremhever mens ensfargede og mørke bikinier har en slankende effekt.

Sett fra Mint&Berry - Ganni - Ganni - Miss Guided - Ganni

Feminine former og farger

Sats på truser med høyt liv, blomster, sukkersøte print og farger.

Badetøy fra L Space - Even&Odd - mint&berry - SAHA - mint&berry

Solbeskyttelse er alfa og omega når du skal tilbringe tid i solen. Husk derfor å smøre deg rikelig både i ansiktet og kroppen. Her finner du stort utvalg av ulike solkremer og spray.