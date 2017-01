Norges to best kledde, Astrid Smeplass og Thomas Hayes. Foto: Hanne Erøy / MIO MEDIA

Astrid Smeplass er Norges best kledde kvinne. I alle fall ifølge magasinet Costume, som torsdag delte ut priser for de mest toneangivende i motenorge.

Årets moteprofil gikk til Jenny Skavlan, Iselin Steiro vant prisen for årets beste modell og Gucci tok hjem prisen for Årets beste butikk.

De kanskje gjeveste prisene for Årets best kledde mann og kvinne gikk dog til skuespiller Thomas Hayes og artist Astrid Smeplass.

Les også: Han er Norges best kledde mann

Sistnevnte har inspirert norske jenter med sin rocka, sporty og personlige stil, og konkurrerte med tungvektere som modell it-girl Hanneli Mustaparta og toppblogger og influencer Celine Aagard.

Smeplass stilte for anledningen i et todelt og oransje antrekk som i velkjent stil viste magen, med tilhørende grå boots. Her er hvordan du får stilen:



Foto: Hanne Erøy / MIO MEDIA og Produsentene

Kjole: IVY & OAK - Blanke sko: Kurt Geiger - Semskede sko: Clarks - Genser: Hugo Boss - Skjørt: Won Hundred