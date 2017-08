Asfvlt-sko i en rålekker farge

Det franske merket ASFVLT har raskt blitt en favoritt hos de unge og kule her i Norge. Ikke overraskende da deres sko er lette på foten og kan styles med både skjørt, kjoler og jeans. Et godt eksempel på hvordan mote og funksjonalitet går hånd i hånd, og skaper en skomodell egnet for alle.

NYHET! Nå en rålekker oransje-farge

NORDMENN ELSKER ASFVLT: Høstfargen oransje er hottere enn noen gang.

Dette kan bli en ny bestselger, da ASFVLT-skoen i blå har blitt utsolgt mange ganger allerede. Oransje er også en sikker vinner i høst, og gjør antrekket sprekere.

