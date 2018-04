Antrekk til trening

Er du i en skikkelig god periode der trening står øverst på prioriteringslisten? Eller er du kanskje den som planlegger å trene, men får det rett og slett ikke til.

Uanasett, er det lurt å tenkte over hva du pakker med i gymbagen. Ikke bare skal treningsantrekket være funksjonelt, behagelig og av god kvalitet. Du vil helst se bra ut i tillegg.

Pakker du et kult treningsantrekk i gymbagen, vil motivasjonen for å komme seg på spinningtime øke.

Vi har stylet 4 alternativer til deg uansett om skal trene styrke, løpe eller trene yoga.

Håper det faller i smak.

Antrekk 1

" SWEAT IS JUST FAT CRYING"

Antrekk 2

" YOU DONT GET THE ASS YOU WANT BY SITTING ON IT"

Antrekk 3

" SWEAT, SMILE AND REPEAT"

Antrekk 4

" TRAIN LIKE A BEAST, LOOK LIKE A BEAUTY"

