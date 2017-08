Antrekk som motiverer til trening

Vi har vært ( eller er) der. Du kommer hjem fra ferien og hverdagen står for tur. Veien til treningssenteret virker plutselig uendelig lang og blir dagens største utfordring.

Eksperter kommer med mange råd, men for oss jenter er det faktisk selvfølelsen som er nøkkelen. Føler vi oss freshe og vel - er det også større sjanse for at vi kommer oss på treningsenteret og gjennomfører økten.

Vi har satt sammen 3 freshe treningsantrekk som forhåpentligvis vil gi deg en skikkelig boost og treningsglede.

Antrekk 1

Tips: Musikk kan få deg til å yte mer og gi deg ekstra energi! Treningen blir nesten litt mindre krevende når du hører på låter du liker, så husk å oppdatere spillelisten!





Se flere treningsnyheter HER!

Antrekk 2

Tips: Husk å velge treningsklær utifra treningen du har på planen. Til yoga bruker du gjerne noe løst og ledig, mens til spinning bør du satse på en stram tights og overdel som ikke kommer i veien for treningen.

Antrekk 3

Tips: Få den en treningspartner. Å trene med ei venninne og avtale øktene på forhånd gjør treningen både morsom og vanskeligere å skippe. Har du en avtale, bør du holde den.

Her finner du treningsklær fra Nike, Adidas, Reebok og mange flere.