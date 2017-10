Amundsen er merket vi vil bruke i vinter

Amundsen Sport har siden 2009 tilbudt nordmenn høy standard på turklær, inspirert av Roald Amundsen selv og hans eventyrånd. Merket har klart å få til noe helt unikt i kolleksjonene: Å kombinere norsk kultur med et kult og funksjonelt design.

I tillegg får du med en Concord Cap til en verdi av 279,20 kroner. Tilbudet gjelder til søndag 15.oktober, og er en gylden mulighet til å sikre deg plaggene som nesten alltid blir utsolgt før juletider.

Jakker & Anorakker

Noen av de fineste plaggene fra Amundsen Sport finner vi i jakke og anorakk-avdelingen. Alle modeller finnes i forskjellige farger, og er varme og vindtette. Anorakkene kommer med praktiske lommer og med mulighet for lufting under armene om du blir for varm!

Nikkers

Vi er kanskje ikke i nikkers-humør i løpet av en regntung høst, men snart kommer vinteren og kommer ikke påske rett etter det? Vi kan i hvert fall håpe, og i mellomtiden vil det være en svært god investering å sikre seg en nikkers fra Amundsen med Nettavisens rabattkode.

PS: Alle modellene finnes i forskjellige farger!

Gensere



Amundsen Sport har mange deilige gensere til både kose- og turformål. Vi elsker disse modellene, som så klart finnes i forskjellige fine farger!

PS: Nå nærmer Black Friday seg med stormskritt! Klikk her for å registrere deg for de beste tilbudene