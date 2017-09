8 nye skjørt til hverdags

Enten du har en «bad hair day» eller bare føler deg litt pjusk, et spennende skjørt vil faktisk kunne redde dagen. Det er en kjennsgjerning at noen ganger så ønsker vi bare å trekke en sort genser over hodet og sette håret i en topp. Men så prøver vi å finne andre kombinasjoner i frykt for å se enda kjedeligere ut enn vi føler oss.

Hemmeligheten er at en enkel genser kan være ganske så fint det, hvis du spriter det opp med et spennende skjørt. Vi har plukket ut 8 hverdagsskjørt du kan investere i nå, til de morgenkrisene du vet kommer.

Klar for Black Friday?

Meld deg på her og så tipsene på mail!





Først tre klassiske, sorte gensere:

Mønstret genser fra JDY HER (Billig)

Kasjmirgenser fra Zalando HER (Middels)

Genser fra Repeat HER (Luksus)

Se flere svarte gensere her!

Og så 8 skjørt...

Skjørt fra Hugo Boss







Skjørt fra Boss Orange





Skjørt fra MaxMara







Skjørt fra Someday







Skjørt fra Patrizia Pepe





Og tre skjørt du går rett på byen med...

Skjørt fra Max & Co





Skjørt fra Saint Tropez





Skjørt fra Hobbs

Klar for Black Friday?

Meld deg på her og så tipsene på mail!

Les også:

Slik styler du hverdagskjolen

Slik bruker du høstens mote

Lune pledd vi investerer i nå