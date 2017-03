7 outfits for helgen

Enten du skal på middag til gode venner, på party/bytur eller bare tusle en tur på kino, så trenger du noe fint å ha på deg.

Og vi har funnet frem til antrekkene vi elsker nå, og som kan gi deg inspirasjon til hva du kan ha på deg i helgen.

Her er de!

Trendy og litt vågal



1. Skjørt fra Vila HER 2. Bukse fra fiveunits HER 3. Jakke fra YAS HER

4. Bluse fra mint& berry HER 5. Sko fra Vagabond HER





Klassisk og stilig



1. Bukser fra Michael Kors HER 2. Trenchcoat fra Michael Kors HER

3. Sko fra Hugo Gypsy HER 4. Bluse fra Zalando Essentials HER

5. Skjørt fra Hugo Boss HER 6. Bluse fra Hugo Boss HER

7. Sko fra Kiomi HER





Hip og kul

1. Bukse fra Opus HER 2. T-shirt fra Anna Field HER

3. Jakke fra JdY HER 4. Sko fra Hugo Gypsy HER





Sexy og hot...

1. Skinnskjørt fra Soaked in Luxury HER 2. Topp i rødt fra Kiomi HER

3. Sort singlet fra Majestic HER 4. Bukse fra Cream HER

5. Trenchcoat fra Miss Selfridge HER 6. Veske fra Michael Kors HER

7. Sko fra Tiger of Sweeden HER