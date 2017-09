7 dager, 7 trendy antrekk

Er det vanskelig å være kreativ på klesfronten for tiden? Her kan du finne inspirasjon til antrekk for hele uken.

Mandag

Første dagen etter helgen kan være tung for mange. Det er derfor lurt å kle seg behagelig og avslappet på ukens første arbeidsdag.





Tirsdag

Høstens trendbilde er variert men ruter og rødt trumfer frem som nøkkeltrendene den kommende sesongen. En lekker rød kåpe er en sikker investering og du kan kombinere den med det meste.

Se flere høstnyheter her.

Onsdag

Lillelørdag og du er allerede halvveis i arbeidsuken. Selv om vi går mot kaldere tider betyr det ikke at du alltid må gå med bukser. Kle deg i søte kjoler med lange armer i kombinasjon med strømpebukser og et par kule sko.

Torsdag

Vi får aldri nok av lekre skjorter i kombinasjon med løse dressbukser. For en mindre formell look kan du droppe ankelboots og heller satse på et par fine sneakers.

Lurer du på hva som rører seg i trendbildet? Sjekk ut de nyeste klærne her!

Fredag

Siste dagen på jobb og da er det lov å pynte seg litt ekstra. Sett på det et kult skjørt og en deilig strikk for en uanstrengt feminin look.

Lørdag

Ukens beste dag? Kanskje du skal ut på middag eller ta ett par glass med venninner - uansett så er det ekstra stas å kunne pynte seg litt.

Les også: Slik bruker du jumpsuit på fest i høst!

Søndag

Dette er dagen der du kan slenge på deg den mest behagelige joggisen uansett om du skal tilbringe dagen i sofaen eller om du skal gå en tur på Løkka. Søndag er perfekt for litt selvpleie så finn frem både ansiktsmasken, neglelakken og hårkuren og bare nyt.