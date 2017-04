7 dager, 7 antrekk

MANDAG

Ukens første dag kan være tung for mange. På mandag kan du satse på komfort. Athleisure-trenden er stor denne sesongen og ingenting er så behagelig som sneakers, collagegenser satt sammen med mom-jeans.

Solbriller VALENTINO HER- Jeans HILFIGER HER - Veske J.W.ANDERSON HER - Genser GANNI HER - Sneakers ADIDAS HER - Belte YSL HER

TIRSDAG

Allerede på dag to i uken og det betyr at du er et steg nærmere helgen. Kanskje du skal i et møte eller har avtalt en lunsj med avdelingen. En klassisk skjorte er aldri feil. Velger du en variant med rysjer eller volanger vil du gjøre antrekket mer lekent og trendy. Ikke glem tilbehør som kan ta deg fra hverdagslig til pyntet på et blunk.

Skjorte 2ND DAY HER - Sko VEGABOND HER - Øredobber SABRINA DEHOFF HER - Bukse SAMSØE SAMSØE HER - Skjerf D&G HER - Solbriller EVEN&ODD HER - Veske PRADA HER





ONSDAG

Onsdag kalles gjerne lillelørdag og da er det bare å kaste på deg en nydelig kjole. Det er fortsatt litt for kaldt å droppe strømpebuksene, men det er ikke mange uker til vi kan begynne å vise frem bare legger.

Blomsterprinten er en av vårens store trend, så se gjerne etter en kjole i det yndige mønsteret.

Kjole GANNI HER - Sko STYLESNOB HER- Veske MANSUR GAVRIEL HER - Jakke GANNI HER - Ørepynt SWEET DELUX HER

TORSDAG

Pysjamastrenden fortsetter ut i våren og sommeren, og det er kanskje den mest behagelige trenden du kan gå med. En antrekk som både er behagelig og trendy. Du kan matche over- og underdelen eller bryte opp helt - valget er ditt.

Veske MENSUR GAVRIEL HER - Overdel BAUM UND PFERDGARTEN HER - Skjerf D&G HER - Sko NIKE HER - Kåpe HER - Bukse BAUM UND PFERDGARTEEN HER

FREDAG

Da er det endelig fredag og det er vel ingen som ikke liker fredager?

Det er derfor lov å pynte seg litt, men antrekket kan være litt mer edgy. Du skal kanskje rett ut og møte venninner til en middag og et par drinker, eller på date med kjæresten. Det eneste du trenger å ha med i vesken er et par hæler og en rød leppestift for å gå fra dag- til kveldsantrekk.

Topp DENIM & SUPPLY HER - Sko MANGO HER - Blazer DAY BIRGER ET MIKKELSEN HER - Veske BOYY HER - Bukse FILIPPA K HER - Leppestift HER - Sko CARVELA KURT GEIGER HER



LØRDAG

Endelig er lørdagen her og du har sikkert planer på kvelden. Enten det er fest, middag eller kino som står på planen er det alltid litt stas å kunne pynte seg litt ekstra på lørdag.

Topp ROKSANDA HER - Leppeglans HER - Veske NO. 21 HER - Ørepynt HER - Skjørt MANGO HER - Vest SOFT REBELS HER - Pumps ALAIA HER

SØNDAG

Enten så elsker du søndager eller så hater du den late dagen. Uansett er det på sin plass med koseplagg og treningstøy fra morgen til kveld.

Topp NIKE HER - Sko NEW BALANCE HER - Tights ADIDAS HER - Caps ADIDAS HER - Jakke ADIDAS HER - Solbriller GANNI HER