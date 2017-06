6 sporty sommerantrekk vi digger

Sola skinner, dagen har så vidt begynt, men du aner ikke hva du skal ha på deg. Kjole blir for pyntet, bukse for varmt, og olashortsen er heller ikke riktig.

Hva med noe avslappet og behagelig, men samtidig kult? Noe alla det kjendisene bruker, som i tillegg får deg til å se ung ut.

Vi vet hva du trenger, så her er seks alternativ til sporty antrekk vi digger. Logo er superhot, og det beste er at det meste er på salg nå!

1.



Kjole fra Champion HER (Alt. kjole fra Adidas i sort HER) - Sko fra Reebok HER (alt. sko fra Nike her) - Sort genser fra Nike HER

PS: Begge kjolealternativene er super å bruke som strandkjoler.

2.



Genser fra Adidas HER - Skjørt fra Adidas HER - Sneakers fra Superga HER og HER - Veske fra Adidas HER

Avslappet og Cool. Ikke glem solbriller som står i stil HER!

3.



T-shirt fra Nike HER - Bukser fra GAP HER (Alt. skjørt fra HER) - Veske fra Adidas HER - Sko fra Adidas HER

Når du vil sette litt farge på dagen, er den rosa t-skjorten topp!

4.



Kjole fra Nike HER - Solbriller fra Kiomi HER - Bag fra Adidas HER - Jakke fra Khujo HER - Sko fra Nike her

Fin til alle anledninger, og samtidig søt og sjarmerene.

5.



Kjole fra Nike HER - Sko fra Nike HER (Alt. sorte fra Nike HER) - Jakke fra Adidas HER - Bag fra Reebok HER

Hipt og kult, som ungdommen.

6.



Genser fra Nike HER - Skjørt fra Nike HER - Sneakers fra Superga HER og HER - Veske fra Aldo HER

Når du er klar for stranden, rett etter jobb. Husk bikinien!

