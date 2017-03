6 sexy skjørt for våren

Det er noen tøffe kvinner blant oss, som trosser kulden og går i skjørt hele året. Det er jo både kulere og mer sexy, og et større blikkfang enn en bukse, men det er jo også litt kaldt på vinteren.

Nå derimot er våren her, og med et par strømpebukser under har man ikke lengre noen unnskyldning til å gjemme seg bort i bukser.

Ikke bare vil du se smashing ut, men det hjelper det på humøret å føle seg litt ekstra velkledd.

Her er 6 supre skjørt du kan gå for nå!

1.



Kort er hot! Miniskjørt er in og vi digger dette søte skjørtet som kommer fra Jacqueline de Young. Like fint nå som til sommeren. Her finner du det!

Tilbehør:

1. Genser fra Rebecca Minkoff

2. Veske fra Michael Kors

3. Sko fra Vagabond

2.



Olaskjørt er nesten alltid riktig, men det kommer med en liten endring innimellom. I år er skal det være usymetrisk med frynser nederst på kanten, som dette fra Hilfiger Denim. Sjekk også ut dette superhotte skjørtet i med litt mer lengde fra Malene Birger.

Tilbehør:

1. Topp fra Ralph Lauren

2. Sko fra Gant

3. Veske fra Valentino

3.



Kult hverdagsskjørt fra Tiger, som difinerer kvinnesilhuetten. Passer til det meste, og kan også styles opp til fest, som her!

Her finner du dette skjørtet!

Tilbehør:

1. Topp fra Designers Remix

2. Sko fra Billi Bi

3. Veske fra Tommy Hilfiger

4.



Et lekkert skjørt fra Tiger og Sweeden som er vår favoritt for våren. Perfekt på jobb og til vin med venner. Oppgrader antrekket med en sort singlet og høyere hæler/ankelstøvletter for en mer pyntet look.

Her får du tak i dette skjørtet!

Tilbehør:

1. Bluse fra Scotch & Soda

2. Sko fra Ted Baker

3. Veske fra Ralph Lauren

5.

Et langt skjørt kan være hot når det er riktig stylet. Prøv med en enkel topp eller en silkebluse til, neste gang du skal på fest.

Her finner du skjørtet fra Marimekko!

Tilbehør:

1. Rød topp fra Cortefield

2. Sko fra Shoe the Bear

3. Veske fra Rebecca Minkoff

6.



Et partyskjørt må man ha, og ingenting er vel mer sexy enn et sort skinnskjørt. Du kan selvfølgelig style det opp eller ned ettersom, men velg et annet skjørt når du skal til svigermor.

Her finner du dette skinnskjørtet fra Storm & Marie

Tilbehør:

1. Bluse fra Rodebjer

2. Sko fra See by Chloé

3. Veske fra Valentino

