Vesken har blitt som en forlenget arm for oss kvinner, for det er her vi oppbevarer noen av våre viktigste eiendeler.

Derfor er det også helt innafor å investere i en ny variant, i ny og ne, som nå på høsten når det er på tide å bytte ut den velbrukte sommervesken.

Det er mye fint der ute, og vi har plukket ut 6 favoritter blant nykommerne til inspirasjon.





























