50 strikkegensere vi drømmer om nå

Strikkegenseren er et must den kommende sesongen og heldigvis for oss fylles butikkhyllene med de herligste variantene.

Det finnes ikke noe bedre enn et plagg som går med alt og strikkegenseren gjør nettopp det. Den kan brukes til alt fra skjørt, kjoler og bukser så stylingsmulighetene har ingen begrensinger.



Vi har plukket ut 50 herlige strikkegensere slik at du garantert vil finne én favoritt eller fem som passer deg.

Svarte

Du kan ikke trå feil en en sort genser som passer til absolutt alt.

Røde

Dette er sesongens hotteste farge og skal du investere i en genser med wow- effekt så bør du se etter en i rødt!

Se flere gensere i rødt HER!

Grønne

Det er alltid mørke fargepaletter som dominerer vår høst- og vintergarderobe. I år skal de gjerne se etter både grønne og blå varianter som kan friske opp gensersamlingen.

Strikk fra MINIMUM - RODEBJER - HOLZWEILER - GESTUZ - STYLEIN



Her kan du titte på flere gensere i ulike grønntoner.



Beige

Vi får aldri nok lyse varianter.

Blå

Vi har forelsket oss i flere blå varianter. Det beste er at det finnes så mange ulike nyanser og alle vil finne en som passer deres hudtone. Finner du en ny favoritt?

Mønster

En mønstret genser i ulike farger kan tilføre ethvert antrekk det lille ekstra.

Blomsterdetaljer

I hele sommer har vi kledd oss i blomster og du trenger faktisk ikke å legge bort det romantiske printet. Winter florals som det heter på engelsk, er superpoppis denne sesongen og du finner fine gensere med de fineste detaljene.

Trompetermer

Det er kanskje Ganni som begynte denne trenden og nå er vi alle frelst. Vi ser etter gensere med store trompetermer!

Kasjmir

Noen ganger er det lov å unne seg noe skikkelig fancy. Når dagene blir mørke og kalde fortjener vi å kle oss i luksuriøse materialer som holder varmen og humøret oppe.

Premium brands

Når vi først er inne på luksuriøse materialer kan vi også ta for oss luksuriøse brands. Er du fan av Acne bør du titte på denne!

Det er vel lov å drømme?