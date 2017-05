50 sommerkjoler vi drømmer om

Endelig titter solen fram, trærne spirer og det er klart for å lufte kroppen med flagrende, deilige og lekre sommerkjoler. Er du liten og nett, høy og slank, pæreformet eller epleformet? Festløve, romantiker, jålete eller «laidback»? Vi har plukket ut 50 sommerkjoler slik at du garantert vil finne én favoritt eller fem som passer deg.

Blomstrete

Ingenting sier sommer som ei jente i blomstrete kjole. Disse kjolene er aldri for hverdagslige til å bruke på fest, og aldri for festlige til å bruke til hverdags.

Blonder

Går du ikke for blomster, kan du få et like sommerlig og romantisk uttrykk med blonder. Her er fem nydelig blondekjoler som vil få deg til å stråle i sommer:

Maxi

Lange kjoler passer alle kroppsfasonger, og er ekstra gode å ha på litt kjøligere dager. Disse lange kjolene er også perfekt i et bryllup eller på sommerfesten:

Denim

Skal du velge et materiale fullt av personlighet som aldri blir utrendy, går du for denim. Og det er ikke bare jeansbuksa som bør være en del av din garderobe - om sommeren går du for denimkjolen.

Bryllup og ball

Det er tid for mer formelle anledninger, og det krever et formelt antrekk. Du er garantert suksess i neste bryllup med disse flotte kjolene:





Avslappende

Kjolen som er «supercomfy» og råkul med sneakers. Denne passer til en uformell jobb, til grilling med venner i parken og på en slapp søndag.

Fest

En uformell fest trenger ikke bety et uformelt antrekk. Du velger kanskje ikke den lange silkekjolen, men går for en kort variant. Her er det lov til å leke seg med farger, glitter og vise hud. Kanskje velger du en av disse lekkerbiskene:

Duse toner

Noe av det fineste om sommeren er å matche solbrun hud med tekstiler i hvitt og duse toner. Forestill deg selv og din gyldne kropp i en av disse:





Striper

Klær med striper noe av det heteste du kan bruke denne sommeren. De stripete kjolene er med sitt maritime uttrykk også perfekte for en dag på eller ved sjøen. Superfine med ballerinasko, loafers eller sandaler.

Hvit og uskyldig

Vil du være aldeles nydelig i sommer går du barbeint i gresset med blomsterkrans på hodet, iført en vakker hvit kjole. Perfekt på sankthansaften, og på alle solfylte dager.

