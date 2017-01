5 ullkjoler perfekt til skole & jobb

Nå som det er vinter tenker du kanskje at kjolen må vike til fordel for bukse og ullgenser. Neida, det gjelder bare å finne en nydelig ullkjole og sette sammen en komplett antrekk!

Vi har satt sammen antrekk med 5 ulike ullkjoler som viser deg hvor mange muligheter du faktisk har med en kjole. Du kan være klassisk i sort og hvitt, preppy med en rutete kåpe eller avslappet om du styler kjolen med et par sneakers og en cap.

MANDAG

Ingen blåmandag og ingen kleskrise med disse tipsene!

Kåpe HER -Hatt HER -Ullkjole HER - Skjerf HER - Veske HER - Ankelsko HER

TIRSDAG

Bruk gjerne et par sneakers til ullkjolen for å gjøre antrekket mer avslappet og sporty.

Hansker HER -Ullkjole HER - Veske HER - Sko HER - Skjerf HER - Jakke HER



ONSDAG

Ankelsko kan gi kjolen en mer rocka look. Styler du den med en klassisk kåpe får du derimot et "Gossip Girl"-inspirert antrekk. Upper East Side here I come :)

Kåpe HER - Belte HER - Kjole HER - Sko HER - Skjerf HER - Klokke HER - Veske HER



TORSDAG

Vi elsker det rene utrykket du får ved å kombinere kongeblått med beige og brunt. Går aldri av moten.

Kåpe HER - Veske HER - Cap HER - Ullkjole HER - Belte HER - Solbriller HER - Støvletter HER



FREDAG

Du trår ikke feil ved å velge sort og hvitt. Antrekket blir automatisk litt elegant og tar deg fra hverdag til fest på null komma niks. Her er det bare å legge på rød leppestift og sette opp håret i en stram knute!

Kåpe HER - Lue HER - Veske HER - Ullkjole HER - Hatt HER - Klokke HER - Sko HER

