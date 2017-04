5 luksusvesker og 20 alternativ

Det er vår, og alle vi kvinner leter febrilsk i skapet etter klær vi kan bruke, som ikke er for varme, som har lyse, friske farger, og som passer til sneakers og lette vårsko.

Men det første du egentlig bør bytte ut, er sko og veske. En lekker vårveske vil umiddelbart oppgradere antrekket ditt, og det helt uten at du trenger å hverken fryse eller tenke for mye på kombinasjoner.

Så får man heller kaste jakken og brette opp ermene, når sola har fått varme i dagen og du er på vei hjem fra jobb eller skole.

Her er 5 lekre luksusvesker vi sikler etter, og 20 gode alternativer du kan fråtse i nå.





1. The City Knot, Bottega Veneta

Luksus i midten fra Bottega Veneta. En chick og klassisk veske man enkelt kan få med seg alt man trenger i hverdagen. Brukes til både hverdag og fest. Du kan kjøpe den her!

Billigere alternativer:

1. Veske fra Trussardi HER

2. Veske fra Rebecca Minkoff HER

3. Veske fra Cala&Jade HER

4. Veske fra Trussardi HER





2. Pierce, J.W.Anderson

Vesken i midten fra J.W.Anderson - en statement-veske med nydelig detaljer. En stor favoritt til moteprofilen Darja Barrannik. Den finner du her!

Rimeligere alternativer:

1. Veske fra Guess Luxe HER

2. Veske fra Tommy Hilfiger HER

3. Veske fra Guess HER

4. Veske fra Liu Jo HER





3. Greenwich, A.P.C. Atelier de Production et de Création



Den rosa luksusen i midten er redningen for deg som synes det er vanskelig å integrere vårens hotteste farge i garderoben. Den er heller ikke blant våre dyreste favoritter- sjekk prisen her - kanskje blir du overrasket...

Rimeligere alternativ:

1. Veske fra Max&Co HER

2. Veske fra Hugo HER

3. Veske fra DKNY HER

4. Veske fra Lauren Ralph Lauren HER

4. Bobby leather tote, BOYY



Bobby i midten er vel fjorårets mest populære veske. Og fortsatt en klassiker vi kommer til å se mye av fremover. Mye plass i deilig og unikt design er stikkord. Her finner du denne!

Rimeligere alternativ:

1. Veske fra Anna Field HER

2. Veske fra even&odd HER

3. Veske fra Valentino HER

4. Veske fra Guess HER

5. Bazar striped leather tote, Balenciaga

Shoppingbag er årets mest anvendelige veske, og denne er en utvalgt favoritt fra Balenciaga. Velg en klassisk og nedtonet farge for varighet, eller sprit opp alle de vårlige antrekkene med en fargesprakende og trendy versjon. Du finner denne her!

Rimeligere alternativer:

1. Shoppingbag fra even&odd HER

2. Shoppingbag fra Michael Kors HER

3. Shoppingbag fra even&odd HER

4. Shoppingbag fra Adidas HER





