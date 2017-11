30 sorte kjoler til fest

Festsesongen er like rundt hjørnet, og jakten på den perfekte kjolen har allerede startet for mange. Men hva skal du velge?

Den lille sorte ble lansert av ikoniske Coco Chanel i 1926, og har siden den tid vært en selvfølgelighet i kvinners garderobe. Den lille sorte kjennes ved at den er enkel, kort og elegant, noe som gjør at den er enkel å pynte opp med tilbehør. Men, vi har også sett på andre sorte kjoler som er superfine denne sesongen!

Paljetter

Den lille sorte med paljetter sydd på hele kjolen er en klassiker. En kjole med åpen rygg og lange ermer har høy trendfaktor! Dette er en sikker vinner til nyttårsaften! Bare husk å tone ned på sko og veske - kjolen skal jo tale for seg selv.

Blonder

Sort kjole med blonder skriker eleganse og sexy på samme tid. Bare tenk på jentene i James Bond-filmene. Gjennomsiktige blonder får fantasien til å løpe løpsk.

Velour

Denne sesongen er fløyelsmyke kjoler ganske trendy. Spice opp antrekket med en rød leppestift og høye, sexy stiletter.

Klassikeren

Noen ganger er det enkle ofte det beste. Coco Chanels lille sorte på 20-tallet var jo knelang med lange ermer, som hun stylet med store perlekjeder. Hold det nøytralt som mulig med enkel styling - slik at din naturlige skjønnhet kommer frem!

Maxi



Lange kjoler er noe av det mest elegante du kan gå med. Men den trenger ikke å være kjedelig. Nå finnes det med splitt, uten splitt, gjennomsiktige lag og merkbare detaljer som gir det lille ekstra.

Glitter

Syns du at den med enkle snitt er kjedelig, kan du gå for litt glitter. Den lille sorte med glitter er perfekt til julesesongen!

