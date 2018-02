3 perfekte hverandsantrekk

Med den enorme snømengden som har kommet de fleste steder i landet, kan det virke som våren lar seg vente på en liten stund til. Men det er faktisk bare noen dager med plussgrader før vi ser bare veien igjen. Butikkene derimot har begynt å fylle seg opp med herlige vårkolleksjoner og frister til å bytte ut den tunge vintergarderoben.

Har du lite fantasi når det kommer til antrekk for tiden? Her er 3 ulike antrekk du kan bruke denne uken:

DAG 1

En avslappet, men klassisk look som denne vil passe til hverdag og jobb. Mom-jeans er vårens store poppis når det kommer til jeansmodeller. Legg fra deg skinnyjeansen og prøv denne kule varianten.

Kåpe HER - Solbriller HER - Genser HER - Sko HER - Øredobber HER - Jeans HER





DAG 2

Mange forbinder et knelangt skjørt med et pyntet antrekk. Det trenger dermed ikke å bety at du ikke kan bruke det i hverdagen! Bytt ut ankelbootsene med et par sneakers og vips så har du et tøft men pent antrekk.

Overdel HER - Leppestift HER - Sneakers HER - Veske HER - Skjørt HER - Ørepynt HER - Kåpe HER

DAG 3

Ikke vær redd for å mikse print og mønster. Det gir antrekket en annen dybde og stylingen blir langt mer interessant.

Genser HER - Ankelboots HER - Klokke HER - Kåpe HER - Solbriller HER - Bukse HER

Vårkolleksjon fra GANNI