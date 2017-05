3 hotte antrekk til jobb, strand og fest

Vi er en måned nærmere sommeren, avslappende dager og forhåpentligvis ferie.

Sommeren har mange trender , blant dem rysjer, volanger, rosa og statementarmer. Lek med de ulike trendene og tilfør gjerne noe personlig inn i dine antrekk slik at stilen din blir unik.

Vi har satt sammen 3 antrekk; et til jobb, et til stranda og et til fest.

Til kontoret

La oss innrømme det - når vi leker oss i nettbutikkene ser vi ofte etter lekre festkjoler og sexy sko. Men uken består jo av flest hverdager og antrekk til jobb bør stå høyt på listen.





Se flere sommernyheter HER!





På stranda

En lekker badedrakt kan brukes som en topp til et av vårens mest trendy plagg - nemlig denimskjørtet.

På stranda skal du først og fremst være komfortabel og føle deg vel når du slikker sol og nyter de fredfulle dagene med bølgesus.

Strandhåndkle Totême - Badedrakt Totême - Sandaler APT - Skjørt Samsøe Samsøe - Skjerf Totême - Solbriller Acne - Bikini Filippa K overdel - underdel











Til sommerfesten

Det er ingenting som slår kombinasjonen av solkysset hud, lekre sandaler og en hott sommerkjole. Vis skuldre, sats på rosa, rødt eller gult eller gå for en leken hvit variant som aldri går av moten.

Her kan du titte på flere sommernyheter!