27 festkjoler på sommersalget

Sommeren er den ultimate festsesongen. Grillfester, sommerfester, bryllup og ferie. Når solen skinner og gradstokken viser langt over tyve grader er vi klarer for å vise bare legger og sprette rosa bobler.



Startskuddet for sommersalget hos Zalando har gått og det betyr at du kan finne lange, korte, sukkersøte, sexy og sommerlige kjoler til svært rabatterte priser. Under har vi samler festkjoler som kan ta deg fra jobb til fest på 1-2-3!

Korte kjoler

Knelange kjoler

En knelang kjole er superfeminin og passer utmerket til mer formelle anledninger som dåp og bryllup.

Setter du på deg et par lave sandaler eller ballerinasko vil du også kunne bruke denne modellen i hverdagen og få en supersøt og feminin stil.

Lange kjoler

Vi elsker maxikjoler på sommeren.

Se gjerne etter blonder, blomster, rosa og gult som er de store trender denne sesongen.

Blomstrete kjoler

Det bugner av kjoler i alle farger, mønstre og fasonger. Den romantiske blomsterprinten er en gjenganger hver sommer og i år kan du velge mellom delikate knopper til tropiske hager.

Blondekjoler

Den yndige blondekjolen er et "must" i alle jenters garderobe. Det er derfor ekstra stas å kunne klikke hjem et nytt tilskudd til en rimelig penge.

Blondekjoler er ofte sett på som delikate og etter du til det riktige tilbehøret får du en elegant stil som oser av selvsikkerhet.