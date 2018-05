Vi elsker alle sneakers, for det er så anvendelig og kan brukes til det meste. Bortsett fra sommerkjolen kanskje ...

Men det finnes også bedre og mer feminine alternativ, som passer til både dressbukser, korte jeans og skjørt, for å nevne noe.

Dessuten er det bra for føttene med variasjon. Under har vi finnet frem til 24 alternative sko du kan gå for nå, og som vil heve alle antrekk et hakk.





Sløyfesko/Slipons







Sneakers "light"





Mules/Slipins





Sandaler





