17 varme og fine vintersko

Det er ingenting som er verre enn å fryse på føttene når "Kong Vinter" melder sin ankomst. Det kan rett og slett ødelegge humøret - ja, hele dagen faktisk. Får å unngå dette bør du allerede nå begynne å se etter fine og praktiske vinterboots.

Vi har plukket ut 17 kule alternativer som vi håper faller deg i smak:

Vinterboots fra:

ECCO

Nett modell med gummisåle. Se flere bilder og sjekk prisen her.

AIGLE

BILLIE BI

Denne modellen finnes i tre forskjellige farger. Du finner alle her.





TIMBERLAND

Ser du etter en klassisk sko som passer til både by og fjell, kan denne falle i smak.







TAMARIS

For alle som skal ut på hytteturer og vil ha et par støvler som er enkle å ta av og på. Du finner de også i sort her.







BIANCO

Miks av lær og ull gjør dette til en varm og behagelig vintersko.











SHOE THE BEAR

Superfine sko i semsket skinn og gummisåle.

Her finner du flere bilder og pris.





TIMBERLAND





GANT

Modellen ligner på UGGs og du kan si hva du vil men vi er sikre på at du en gang eide et par og elsket dem.

Finnes i tre farger her.





KENNEL + SCHMENGER

Den tykke hælen vil sørge for å holde føttene tørre gjennom vinteren.







GANT

Enda et par vinterboots fra Gant og disse finner du i 4 ulike fargekombinasjoner. Du finner dem her.







GANT







DR. MARTENS

Dr. Martens har gjort en skikkelig comeback og nå kan du sikre deg både lange og korte modeller.





EMU AUSTRALIA





MOON BOOT

Disse ble superpopulære i fjor vinter og vi kan se for oss at mange kommer til å ønske seg disse i år også. De er superbehagelige og varme og rett og slett perfekte til hytteturer.





LOVE MOSCHINO

Kast deg på logo-trenden med de herlige, varme skoene!





SOREL

Jobber du ute eller er mye med barna og leker i snøen, er du nødt om å ha et skopar som virkelig holder beina varme og tørre. Disse gjør susen!

Fant du ingen boots som falt i smak? Ta en titt på mange flere her.