Det er ingen tvil om at det er farger som gjelder denne sesongen. I likhet med gult og rosa er rødt en av de hotteste fargene for vår og sommer. Rødfargen står sterkt som en trendfarge i høst- og vinterkolleksjonene også - derfor kan du trygt handle inn røde plagg denne sesongen og bruke de videre.

Er du på jakt etter en lekker ny kjole til nasjonaldagen? Vi har samlet 17 røde kjoler til 17.mai.

Rødt = lidenskap



En rød kjole er et sikkert valg om du ønsker deg litt ekstra oppmerksomhet. Det er en grunn til at gutta liker oss jentene best i rødt ( ifølge forskning). Rødt er synonymt med kjærlighet, begjær og sexappeal.

Det er ikke nødvendig å velge den korteste og mest utringet modellen om du ønsker et par ekstra blikk fra det motsatte kjønn. Nettbutikkene er fulle av ulike varianter i ulike lenger, med og uten arm.

En farge alle kler



Alle kler den røde kjolen - det gjelder bare å finne den riktige nyansen. Har du gylden hud og litt mørkere hår vil du passe den varme rødfargen. En lys blondine ser nydelig ut i en knallrød kjole, men bør satse på en med blå undertone.





Slik kan du style den røde kjolen

Kombinasjonen av rødt og sort er alltid en sikker vinner og fungerer i til alle anledninger.

