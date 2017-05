17 kjoler til sommerbryllupet

Det å finne en kjole til et bryllup bør ikke vanskelig med sesongens store utvalg av herlige sommerkjoler. Det som derimot kan være vanskelig er å velge én blant alle de fine.

Dersom du glemmer alle de røde, hvite og sorte, som jo er farger du ikke skal bruke i et bryllup, er du et stykke på vei. Velg blant duse pasteller, blomster og metallist, med matchende sko og veske.

Vi har plukket ut 17 lekre festkjoler under, vel egnet for både bryllup, dåp og sommerfest. Kanskje finner du en du liker her?

Maksikjoler

Tips: Klikk på lenkene for å se de vakre kjolene på modellene!





Medium lange og lange kjoler



Korte kjoler

