15 fantastiske interiørkupp

Julen er forbi og det er på tide å rydde bort julepynten.

Nyttårssalgene er godt i gang og dette er en gylden mulighet til å gi hjemmet ditt et lite løft, uten at du tømmer sparekontoen.

Under har vi samlet noen møbler og interiørdetaljer vi drømmer om å klikke hjem nå.

Det ligger i detaljer



Noen ganger trenger du kun et par småting for å endre litt på stilen i hjemmet. For å skape mer liv i rommet kan du mikse litt med materialer og farger. Naturmaterialer som tre og stein er og vil fortsette å være en stor trend i interiørbilde.





Belysning

Nordmenn har fått en ny besettelse og det er lamper. Riktig belysning gjør mye mer enn å lyse opp et rom. En lekker lampe er en dekorasjon i seg selv i tillegg til å sette stemning. Riktig lys kan også gi illusjon av et større areal, så velg lampe med omhu.





Veggdekor

Vi erstatter de hvite veggene med lekker maling og stadig flere dekorerer med både malerier, bilder og plakater.Oppdater veggen med et par kule plakater eller bilde og gi leiligheten en liten løft.

