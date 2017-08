13 fine høstjakker på salg

Om du vil satse på en skikkelig høstjakke, så er det definitivt snart på tide. Husk at høstjakken er gjerne noe du går med så å si hver dag - så alltid fint å ha i flere stiler og farger.

Akkurat nå har nettgiganten Boozt stort salg helt frem til søndag 6.august. Og i oversikten finner du mange fine jakker du kan ha i høst!

Mads Nørgaard - satt ned 45%



En kul dunjakke som ligner på en skinnjakke. Med denne skiller du garantert deg fra mengden!



Samsøe & Samsøe - Satt ned 30%

En trenchcoat er et must for alle jenter. Denne fra Samsøe & Samsøe er i herlig stoff med den klassiske beige fargen.

Hilfiger Denim - Satt ned 40%

En tøff bomberjakke om høsten kan du ikke være foruten. Haloo? Kort, anvendelig og ikke minst kjempetøff.

MDK/Munderingskompagniet - Satt ned 30%



En jakke i semsket skinn er bare superhot uansett sesong. Denne jakka fra MDK er både stilren og klassisk.

Ralph Lauren - Satt ned 40 %

Alle jenter bør ha trenchcoat i beige, men det er alltid fint å ha en i annen fresh farge i garderoben i tillegg. En klassiker som kommer i mange fine farger.

MDK/Munderingskompagniet - Satt ned 50%

En klassisk skinnjakke bør enhver jente ha - uansett hva slags stil du kjører. Denne sorte fra kan kombineres med det meste.

Tommy Hilfiger - Satt ned 40%

En sporty bomberjakke som denne er bare fresh og kul i høst. Passer perfekt til jeans og sneakers <3

Tiger of Sweden - Satt ned 40 %

En sofistikert look krever en klassisk og sofistikert kåpe. Slik som denne fra Tiger of Sweden.

Tommy Hilfiger - Satt ned 40%

Collegejakka er et fint alternativ til bomberjakka. Denne er superfin og er perfekt å slenge på en avslappende dag.

Espirit Collection - Satt ned 40%

En klassiker i en klassisk farge. Trenger vi si mer? Den kler alt!

Ganni - Satt ned 50%

Få litt mer varme i kroppen med denne ullkåpa. Holder deg varm og fin samtidig.

By Malene Birger - Satt ned 35%

Denne kan du slenge på når du ute på fest og fortsatt se smashing ut. Alle jenter hater vel å ødelegge outfiten med en jakke som ikke passer til?

Sofie Schnoor - Satt ned 40 %

En statement-jakke som gir et ellers enkelt antrekk mer "oomph". Ja, takk!

