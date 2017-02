10 røde kjoler til Valentines Day

Ikke bare er denne fargen en gjenganger på visningene for den kommende sesongen. Rødt har en langt større påvirkningskraft enn du tror! Det er en grunn til at det finnes sanger om kvinner i den røde kjolen ( ref. Lady in red av Chris de Burgh).

Ifølge amerikanske forskere får kvinner i rødt langt mer oppmerksomhet av menn enn hvis de har på seg andre farger!

Så jenter, uansett om dere er single eller har lyst på ekstra oppmerksomhet av kjæresten på Valentines Day eller en date - en rød kjole vil gjøre susen!

Dette vil han se deg i på date



En rød kjole er kanskje det ultimate date-antrekket. Under presenterer vi 15 røde kjoler. Se om du finner en ny favoritt.

Slik kan du style kjolen:

Kjole Fshion Union HER - Veske Gucci HER - Kåpe Tiger of Sweden HER - Øredobber Isabel Camille HER - Solbriller Tom Ford HER - Sko Filippa K HER

Kjole fra

Closet

Klikk her!

Sister Jane

Klikk her!

Fashion Union

Klikk her!

Her finner du flere røde kjoler.

New Look

Klikk her!

AX Paris

Klikk her!

Patrizia Pepe

Klikk her

Se flere røde kjoler her.

Chi Chi London

Klikk her

IRO

Klikk her!

Pinko

Klikk her!

Lauren Ralph Lauren

Klikk her!

LES OGSÅ: