10 kåper som hever vinterantrekket

Selv om det er kaldt, trenger du ikke å ofre stil for komfort.

Butikkene bugner av flotte kåper som kan hjelpe deg med å implementere vårens trender på en enkel måte.

Under kan du titte på de 10 fineste kåpene som nettopp har ankommet butikkene. Disse vil holde deg stilig og varm.

Kåpe fra BAUM UND PFERDGARTEN

Lekker kåpe i ull med imitert pels til en ekte fashionista.

Her finner du denne.

Kåpe fra Samsøe Samsøe

En klassisk kåpe fra populære Samsøe Samsøe i androgyn stil.

Klikk her for pris av produktet.

Kåpe fra Tiger of Sweden

Består garderoben din av ensfargede plagg bør du skaffe deg en kåpe med farge- eller mønstermiks. Du kan gå forsiktig frem med denne.



Eller gå til innkjøp av denne kåpen fra MAX&Co som tar deg ett sted videre inn i de nye fargetrendene.

Kåpe fra Max&co

Se flere bilder av kåpen her.

Vinterkåpe fra Hope

Gatemoten sine prognoser var riktige. Khaki + boblejakker = trend.

Du holder deg både trendy og varm i denne kåpen fra Hope.

Se flere bilder og sjekk prisen her.

Kåpe fra Cacharel

Passformen, fargen, materiale - alt stemmer med denne kåpen!

Du finner den hos Zalando.

Kåpe fra BOSS

Du må aldri undervurdere en klassiker. En figursydd, sort kåpe er en must i garderoben. Det er verdt å investere litt penger i denne siden modellen aldri går ut av motebildet.

Kåpen fra BOSS tillater deg å leke med fasongen. Ta av belte og sett opp kraven og få et helt annet uttrykk.

Du finner den hos Boozt.

Les også: 7 dager 7 antrekk

Kåpe fra WEEKEND MaxMara

Den stilfulle kåpen er laget av 90% ull og vil derfor både holde deg varm og puste god når du løper fra og til jobb.

Du finner den hos Zalando.

Les også:Slik blir Oslo Runway

Kåpe fra By Malene Birger

Det er lov å leke med farger og skille seg litt ut. Vi syns denne kåpen dra designeren Malene Birger er superfin.

Blandingen av ukk, mohair og bomull vil holde deg varm under de sure vinterdagene. Her finner du kåpen.



Kåpe fra Cacharel

Nydelig, oversized kåpe en fashionista verdi!Denne vil fungere til alle stiler og garderober. Står høyt på vår ønskeliste.

Se flere bilder av denne her.