10 fine morsdagsgaver

Morsdagen er like rundt hjørnet (12.Februar) og denne dagen er den perfekte anledning til å vise din mamma at du setter pris på henne. Kjøp en oppmerksomhet og pakk den inn med omtanke. Vi har plukket ut 15 freshe gaver vi er sikker på at hun kommer til å elske!

Cardigan fra Selected Femme - Skjerf fra By Malene Birger - Sminkepung fra Day Birger et Mikkelsen - Parfyme fra Giorgio Armani - Klokke fra Skagen

Hansker fra J.Lindeberg - Lip repair balm fra Elizabeth Arden - Lommebok fra Ecco - Øredobber fra Jewls Cph - Sneakers fra Adidas