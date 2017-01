- Dette vil jeg ha til våren

Eva Wigert Næss har vært dedikert til å oppfylle drømmen. Bærumsjenta som byttet ut rideselene til fordel for mote har en meget imponerende CV. Hun har blogget, vært stylist og innkjøper for luksuriøse Høyer Eger. Eva har til og med rukket å ta en master på London College of Fashion før hun kapret jobben som daglig leder hos en av Nordens største PR- byråer.

Det er derfor ikke rart vi har valgt henne som månedens moteprofil.

Hva er ditt råd til jenter som ønsker å jobbe/studere motebransjen?

- Jeg vil råde alle som vil jobbe i motebransjen til å studere eller ta et internship i en storby som London, Milano, Paris eller New York. Der er mote en større industri en i Norge, det sysselsetter mange mennesker og er viktig for identiteten til landet. Dette er en kontrast til i Norge, hvor motebransjen stadig må kjempe for å bli respektert. Jeg lærte masse av årene jeg jobbet i London, og kom tilbake med en annen innstilling.

Eva mener også et godt grunnlag og forståelse av motebransjen må til.

- Les artikler, delta på messer og visninger, snakk med folk i bransjen, og ta det på alvor.

I dag er det mange som tror de jobber i motebransjen fordi de legger ut en selfie på Instagram og får mange følgere, men det har absolutt ikke noe med mote å gjøre.

Selv om hennes nåværende stilling er mer rettet mot markedsføring og strategier, vil forkjærligheten for vakre plagg alltid være til stedet. Denne sesongen skal Eva investere i flere nøkkelplagg.

- Jeg ser etter et stort korsettaktig midjebelte, blomstrete bluser og en morgenkåpeinspirert jakke.

Stil i utvikling



Det som begynte som en hobby har nå blitt en karriere og mote er så mye mer enn bare fine plagg for Eva.

- Jeg liker at mote alltid er i utvikling, både innenfor trender, sosiale medier, teknologi og innovasjon.

Eva er også klar på at hennes personlige stil har utviklet seg med årene og hun kaster seg ikke på nye tendenser hver sesong. Plagg som fyller hennes garderobe velges med omhu.

- Stilen min er vel en kombinasjon av klassisk, avslappet og conteporary, men med en liten edge.

5 «must have» plagg i garderoben

En skinnbukse i høy kvalitet

T-skjorter i lin

Ankelboots med mellomhøy hæl

Silkeskjorte

Fuskepels

Til fest går jeg nesten alltid med en kort kjole med lange ermer og høye heler.

Ja, takk til maksimalisme

Eva tror at vårens store trender ikke kommer til å være en overraskelse for noen.

Pasteller, blonder og blomsterprint regjerer vårmoten og bryter opp den mørke vintergarderoben.

Det kommer også nye innslag i form av ulike fasonger og de skarpe linjene erstattes av cut outs, volanger, for ikke å snakke om klokkearmer på skjorter, bluser og kjoler.

- Jeg tror vi ser mer maksimalisme der designere leker seg mer med mønster og ulike teksturer. Minimalismen kan få en liten pause, både innenfor mote og interiør. 80-tallet kommer også til å bli synlig igjen der fokuser rettes mot glamour og skinnende materialer.

