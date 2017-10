- Dette plagget er et must denne sesongen

Tidligere denne uken ble det kjent at Tone Damli skulle representere det nye imaget til den danske kleskjeden, Vero Moda.

Vi møtte den vakre sangfuglen under lanseringsfesten og tok en prat om den nye ambassadørjobben, høstens trender og planene videre.

Tone Damli

Mer enn basisplagg



- For meg var det veldig viktig at jeg kunne stå inne for plaggene og kolleksjonene jeg skulle fronte. Derfor måtte jeg se klærne og se hva dette dreide seg om, forteller Tone om ambassadørskapet.

- Jeg syns det er veldig kjekt å kunne bevisstgjøre jenter om at Vero Moda er så mye mer enn bare basisplagg og at kjeden er med på å følge trender.

Tone, som alle andre kvinner velger seg trender hun liker og vet hun kommer til å satse på den kommende sesongen.

- Jeg har på meg en blazer og en dressbukse og det er absolutt plagg som er mine favoritter for høsten. Du kan bruke blazeren som en kjole eller over jeans. Buksene kan du så klart kombinere med de fleste overdeler.

Slik kan du stjele stilen til Tone

Hvilket trendplagg vil du anbefale å investere i denne sesongen?

- Definitivt blazeren som er en klassiker i garderoben uansett sesong. Nå som det er et trendplagg finner alle en modell som passer dem. Jeg personlig elsker de som går litt over stumpen, slik at jeg kan bruke den som en kjole.

- Jeg må også ta frem den klassiske omslagskjolen og den lange boblejakken. Etter at jeg fikk barn tilbringer jeg helt klart langt mer tid ute og da er jeg avhengig av å ha klær som holder varmen, men som også er trendy.





-Klarer ikke helt å like den trenden

De fleste kan være enige i at det nok ikke finnes noe Tone ikke kler. Enten hun står på scenen, er på den røde løperen eller tilbringer tid med familien og deler biler på sin blogg, kan vi alltid finne inspirasjon i hennes antrekk. Men det finnes faktisk enkelte trender Tone ikke har falt for.

- Jeg har ikke falt helt for de «sokkestøvlene», men det er som med mange trender. Jeg sier først nei, også vokser de på meg og jeg kaster meg på bølgen, ler hun.

Veien videre

Tone har lenge blitt sett på som et stilikon og på spørsmål om hun kunne tenkte seg å gjøre noe mer innen mote smiler hun lurt.

- Jeg er ingen designer, men jeg har sterke meninger om hva jeg liker og ikke. Opp i hodet mitt kunne jeg lett ha designet en hel kolleksjon, men måtte nesten ha fått hjelp til å tegne – det er på ingen måte min sterke side, sier hun.

Det er musikk som står hennes hjerte nærmest, men sangfuglen er ikke fremmed for nye utfordringer.

- Jeg syns mote er gøy som en sideaktivitet. Musikk og mote går som hånd i handsken, og jeg har veldig lyst til å jobbe mer med begge deler og utvikle meg på flere områder.