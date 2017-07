Michelle skulle kjøpe nye jeans, fikk sjokk da hun klappet seg på rumpa

Danske Michelle Hviid hadde en merkelig opplevelse i prøverommet på G Star i København denne uken.

Hun var på jakt etter nye jeans, og fant et par som passet. Men da hun la hendene på rumpa, merket hun noe rart. Hun kjente nemlig et par puter under stoffet.

«Det var rumpepadding som får rumpa di til å se større ut. Det er nye tider, og det med å prøve å få rumpa til å se mindre ut, hører til i perioden før Kardashians. Putenes funksjon er å få meg til å fremstå som mer fødedyktig, tror jeg. De er sydd inn i en liten lomme inne i buksen,» skriver Michelle på Facebook.





Som BH-innlegg



Michelle har skrevet om rumpeputene på en humoristisk måte på Facebook, og innlegget er delt over 3.000 ganger og omtalt av danske BT.

Til Nettavisen beskriver Michelle situasjonen som en blanding av morsomt og absurd. Hun har tatt ut innleggene og sett nærmere på dem, og forteller at det er som to skumgummiinnlegg, akkurat som de man ofte finner i BH-er, bare større.

MICHELLE kjemper aktivt for et sunt og realistisk kroppsideal.

- Jeg synes det hele er latterlig, men jeg liker jo buksene nå som jeg har fjernet innleggene, sier Michelle.

Tenker på datteren



Michelle jobber som forfatter, radiovert og foredragsholder, og kjemper aktivt for å fremme et sunt kroppsideal. Hun har blant annet stilt opp i Go' Morgen Danmark i bikini for å understreke at alle kropper er «bikinikropper».

- Jeg vil gjerne jobbe med disse idealene vi skal leve opp til, spesielt på grunn av min 10-årige datter og alle andre barn, som går rundt og tror at de kun er bra nok hvis de har mellomrom mellom lårene og jeg vet ikke hva, sier Michelle til BT, og fortsetter:

- Noen ganger skulle jeg ønske at vi kunne flytte til en øde øy med familien min og leve av kokosnøtter til datteren min blir 17 år og ikke lenger føler seg presset til å se ut på en bestemt måte.

