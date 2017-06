VikingLotto-millionærene svarer ikke på telefonen fra Hamar

Under Vikinglotto-trekningen onsdag 21. juni var det ingen som gikk helt til topps med 6+1 rette, men det var likevel to heldige nordmenn som delte 2. premien og dermed kan juble over 2,2 millioner kroner hver.

Norsk Tipping har forsøkt å komme i kontakt med de to nybakte Vikinglotto-millionærene, men uten hell.

Vinnerne er begge menn i 50-årene, henholdsvis fra Nord-Trøndelag og Buskerud. Om de vet at de nå venter milliongevinsten inn på konto, er uvisst, men Norsk Tipping vil forsøke å kontakte dem for å overrekke den hyggelige beskjeden.

Vinnerrekke onsdag 21. juni: 4 - 14 - 15 - 21 - 26 - 30

Vikingtall: 1