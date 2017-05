Slik blir nye VikingLotto

17. mai gjennomføres den siste trekningen av VikingLotto i sitt nåværende format. Både spill, premiestruktur og utseende skal gjennom en total makeover fra og med trekningen 24. mai.

I stedet for lykketall, vil det nå være et Vikingtall. Vikingtallet erstatter både lykketall og tilleggstall. For å sikre førstepremien nå, er man avhengig av seks rette og rett Vikingtall.

Du velger selv ditt Vikingtall mellom tallene fra 1 og 8.

Ny premiestruktur

I tillegg øker de størrelsen på de største premiene. En førstepremier vil kunne gi mellom 25 og 300 millioner kroner, og for andrepremie og seks rette vil det deles ca. 2,3 millioner kroner mellom vinnerne.

Her er den nye premiestrukturen fra og med trekningen 24. mai:

NYE PREMIER: Slik ser den nye premiestrukturen til VikingLotto ut.

Vinnersannsynligheten for toppremie er fortsatt 1 : 98 millioner.

17. mai-fest

Siden lykketallet blir historie etter 17. mai-trekningen, er Norsk Tipping nødt til å kvitte seg med den nasjonale lykketallspotten før det nye systemet tar over.

Det betyr at den norske potten på rundt 3,4 millioner kroner skal ut, enten om en Norsk Tipping-spiller får seks rette og lykketallet, eller ved en egen trekning.

Dersom ingen vinner den norske lykketallspotten på ordinær måte 17. mai, vil det umiddelbart bli iverksatt en trekning blant alle som har spilt VikingLotto hos Norsk Tipping til 17. mai-trekningen.

Trekningen gjøres blant alle innleverte rekker og jo flere rekker du har, jo større vinnersjanse.

Vinnersjanse på denne trekningen blir 1 : ca. 8,5 millioner kroner per rekke.