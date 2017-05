Forrige lørdag var det tre menn som kunne glede seg over millioner inn på kontoen.

I kveld var det nok en gang duket for Lotto-trekning og mange spente nordmenn.

Kveldens vinnerrekke ble som følger: 4 - 7 - 10 - 13 - 21 - 22 - 27

Tilleggstall: 31.

To heldige vinnere kan etter i kveld kalle seg for nybakte Lotto-millionærer. De kan glede seg over den fine summen av 6.712.270 kroner hver.

Kveldens vinnere er fra Fauske og Tønsberg.

