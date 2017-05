To nye Lotto-millionærer

Det har vært en vinnerbølge for nordmenn den siste tiden. På onsdag var det en heldig Oslo-mann som stakk av med over 25 millioner kroner i VikingLotto. Onsdagen før det var det en kvinne fra Bærum som ble eneste vinner og kunne sikre seg 7,5 millioner kroner.

I kveld var det nok en gang tid for Lotto-trekning og med en pott på over 13 millioner, var det mange spente nordmenn.

To personer klarte å prikke inn syv rette og den ene vinneren hadde i tillegg levert vinnerkupongen to ganger og sikrer seg med det dobbel gevinst!

Dette ble kveldens vinnerrekke:

2 - 4 - 5 - 7 - 16 - 23 - 25

Tilleggstall: 31.

Kveldens vinnere er en mann fra Møre og Romsdal og kveldens dobbelt-vinner er en kvinne fra Østfold.

Mannen fra Møre og Romsdal kan glede seg over 4.557.285 kroner og kvinnen fra Østfold kan juble for over 9 millioner kroner!