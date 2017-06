Slik gikk det med nibarnsmoren som ble Lotto-millionær

Lørdag 6. august 2016 ble en spesiell dag for flere personer. Denne kvelden var det hele seks personer som prikket inn syv rette på Lotto-kupongen og delte førstepremiepotten. En av disse var Karina Rege Olsen (37) fra Kverneland i Rogaland.

Olsen, som på daværende tidspunkt hadde tre jobber og ni barn ble fullstendig overrasket av den hyggelige telefonen fra Norsk Tipping.

– Det er det sykeste jeg har vært med på! Jeg elsker deg for at du ringer og forteller meg dette, fortalte hun Norsk Tipping etter den noe overraskende telefonen.

Har blitt tibarnsmor

Karina Rege Olsen står bak bloggen Nibarnsmamma hvor hun med glede har delt glimt fra sin hverdag etter den store Lotto-gevinsten. Hun har etter fjorårets store Lotto-premie fått et barn til og Nettavisen tok en prat med den nybakte tibarnsmoren om hvordan hun har fått glede av pengene fra Norsk Tipping.

Hvordan ble livet ditt forandret etter Lotto-gevinsten?

– Livet mitt ble helt forandret, på en positiv måte! Spesielt med tanke på å gå fra og ikke eie noe, til å være med på å eie noe. Jeg har kjøpt meg inn i huset, blitt gjeldfri og rett og slett fått mange flere muligheter!

Karina forteller at hun fortsatt har bena godt plantet på jorda og at pengene er brukt svært fornuftig. Hun har lagt vekt på å tenke langsiktig ved blant annet å investere i fond slik at alle de ti barna går en trygg fremtid i vente.

Har du skeiet skikkelig ut eller unnet deg noe som du ikke hadde mulighet til tidligere?

– Jeg sier ofte at NÅ skal jeg kjøpe meg noen nye klær eller lignende, men ender nesten alltid opp med å kjøpe noe til barna. Den største utskeielsen som har blitt gjort for meg selv, var at jeg investerte i en ny mac. Og så tok jeg meg en London-tur med noen av barna, det fikk vi mulighet til nå.

Historien om den daværende nibarnsmoren ble en av tidenes mest leste lykkespillsaker og har rørt tusenvis av nordmenn.

