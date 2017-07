VikingLotto-trekningen ble utsatt

Onsdagens VikingLotto-trekning ble forsinket med over tre timer grunnet en teknisk feil i Sverige, som er ett av medlemslandene i Vikinglotto-samarbeidet.

Norge deltar i lotterisamarbeidet sammen med Island, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Litauen og Latvia.

- Av sikkerhetsmessige grunner må alle medlemslandene gi «grønt lys» før trekningen kan gjennomføres. Derfor er den nå utsatt, sa trekningsredaktør i Norsk Tipping Anne Siri Nørstebø til Nettavisen klokken 21.23 onsdag.

Sending uten VikingLotto

Hun kunne ikke svare konkret på hva som har forårsaket utsettelsen av trekningen.

Klokken 22.24 opplyste Nørstebø at trekningen var gjennomført, over tre timer etter normal tid. Når alt går som det skal gjennomføres trekningen klokken 19.00 norsk tid.

NRK hadde likevel VikingLotto-sending til oppsatt tid onsdag klokken 20.45, men det var bare med Joker-trekningen.

Ikke direktesending

«Hvert av medlemslandene sender informasjon om de spilte rekkene til et kontrollsenter hos Danske Spil. Når all informasjon er oversendt blir filene kontrollert, og det blir gitt klarsignal for trekningen av Viking Lotto. Den skjer på Hamar hver onsdag klokken 19.00.», står det om VikingLotto-trekningen på Norsk Tippings hjemmesider.

«TV-trekningen blir ikke sendt direkte. Årsaken er at premieprognoser og vinnere i de forskjellige premiegruppene må kontrolleres og verifiseres før trekningen sendes på NRK1.»

