Vaktmesteren vant 385 millioner: - Ha det bra, sjef!

Noen ganger kommer de store gevinstene til de som trenger den mest. For vaktmesteren Carl Villeneuve ble livet virkelig forandret da han stakk av med vanvittige 385 millioner kroner forrige fredag, skriver Toronto Sun.

Sammen med kona Marie-Josee Picard, som jobber som kokk, har familien moderate inntekter og sier de ikke har reist så mye i sitt liv.

Det blir det en forandring på nå.

- Det er litt uvirkelig. Vi har ikke bestemt hva vi skal bruke pengene på, men vi kunne tenke oss et stort hus, en hytte og en ferie - eller kanskje flere ferier, sier Picard.

VINNERE: Carl Villeneuve og kona Marie-Josee Picard har vunnet nesten 400 millioner kroner i Canada.

Vaktmesteren Villeneuve var imidlertid ikke i tvil om hva han skulle.

- Det kommer til å bli ha det bra, sjef!

Han sier at han allerede har ringt sjefen og sagt at han sier opp.

Paret, som vant i Lotto Max-trekningen i Canada, har tre voksne barn og et barnebarn på to år. De sier at en stor del av pengene kommer til å bli delt med resten av familien.