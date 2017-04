Unggutt vant over 16 millioner i Eurojackpot

- Jeg har hjertet i halsen, men på en god måte, fortalte gutten i 20-årene da Norsk Tipping ringte.

Potten i Eurojackpot vokser til enorme summer. Førstepremiepotten var på godt over 500 millioner, men lykketallet gikk ikke denne gangen heller. Likevel var det to som kunne glede seg over andrepremien i spillet fredag kveld.

Helt sjokkert over premien

Én av de var en heldig nordmann som stakk av med svimlende 16.662.200 kroner.

- 16 millioner?!? Er det sant? Hjertet banker ganske hardt nå, forteller mannen i 20-årene.

- Hva gjør du nå? spør representanten fra Norsk Tipping.

- Akkurat nå måtte jeg bare sette meg ned. Jeg er helt svimeslått. Jeg kan ikke helt fatte det, dette er helt merkelig, sier den glade unggutten som er bosatt i Oslo, men opprinnelig er fra Ålesund.

Skal finne drømmejobben

Det viser seg at premien kommer godt med for mannen i 20-årene.

- Nå blir det leilighet, så kanskje jeg får et kjøkken som har oppvaskmaskin. I tillegg må jeg finne meg en ny jobb snart ettersom vikariatet mitt går ut, så dette kan gi meg litt tid til å virkelig finne drømmejobben.

Det ble mye i tankene for den nybakte mangemillionæren, så det spørs om han fikk sove så mye natt til lørdag.

- Jeg kommer nok ikke til å få sove så mye i natt, avsluttet vinneren da Norsk Tipping ringte.