Trygdet firebarnsmor vant 150 millioner

Firebarnsmoren Beverley Doran (37) fra Shipley i England er ukens store Lotto-vinner. Forrige fredag prikket hun inn samtlige tall og stakk av med svimlende 14,5 millioner pund - eller litt over 150 millioner kroner etter dagens kurs.

Det kommer godt med som alenemor til fire barn. Da to av dem ble diagnostisert med autisme i 2015, var Doran nødt til å si opp sin jobb og leve på sosialstønad.

Nå har hun sagt opp kommunal-leiligheten og tatt inn på hotell for å lete etter et stort hus med hage til seg og barna.

Eksen fortviler

En som ikke får delta i denne enorme oppturen, er eks-kjæresten og far til tre av barnene. Sean Priestley og Doran slo opp for bare syv måneder siden og tirsdag la eks-kjæresten ut denne meldingen på Facebook:

ULYKKSALIG: Sean Priestley gikk glipp av sitt livs opptur.

Røft oversatt skriver han at «eksen min har nettopp fortalt meg at jeg ikke får se en penny av gevinsten hennes. Premien har ingenting å gjøre med meg og jeg vil trolig være blakk for alltid».

Trolig har han fått mange spørsmål fra kompisene om å låne litt penger - som kanskje bare strør enda mer salt i såret ...

Mottok 170.000

For den trygdede firebarnsmoren Doran blir det imidlertid bare fryd og gammen i dagene som kommer.

- Det er helt overveldende å vite at jeg ikke må slite igjen. Før gikk alle pengene mine til barna og jeg gikk rundt i filler, sier hun ifølge Daily Mail.

Før fikk hun sosialhjelp og mottok ifølge den britiske avisen rundt 170.000 kroner i året. Som ikke det var nok, i 2015 ble to av hennes barn diagnostisert med autisme med bare et par måneders mellomrom - og det var derfor hun var nødt til å si opp jobben sin som resepsjonist.

FLYTTER UT: Beverley Doran og familien flytter nå ut av kommunalleiligheten sin.

Startet flytteplanene

Doran forteller gledelig om øyeblikket da hun oppdaget at hun var 150 millioner kroner rikere.

- Jeg holdt på å våkne da jeg sjekket bankkontoen min. Der så jeg jackpot-summen, men skjønte ikke hva jeg hadde vunnet. Så innså jeg at det var en vinner i England og den vinneren var meg.

Det første hun gjorde var å dele nyheten med sin eldste sønn.

- Han sov, men jeg skrek at jeg hadde vunnet i lotteriet, at jeg var en millionær. Det var helt sykt, jeg kollapset på gulvet og begynt å gråte og riste, erindrer Doran.

Derfra tok det ikke lang tid før hun sa opp leiligheten og la store planer for fremtiden.

I videovinduet under avstemningen kan du se hvordan norske Lotto-vinnere har reagert på millionbeskjeden.

I videoene under kan du se hvordan norske Lotto-vinnere reagerte på telefonen fra Hamar. Gjengitt med tillatelse fra Norsk Tipping.