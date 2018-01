Tre spillere vant fem millioner kroner

Forrige lørdag var det duket for årets første lottotrekning: Dette ble en lykkelig begivenhet for seks nordmenn som kunne kassere inn 2.5 millioner kroner hver. Denne lørdagen var det tre spillere som prikket inn sju rette, og kunne derfor juble over 5 020 825 kroner!

Kveldens rekke ble: 21-10-29-15-4-19-5

Tilleggstallet ble 33.

Dette er de heldige vinnerne:

Kvinne fra Akershus

Mann fra Hedmark

Kvinne Fra Troms

Tidligere i uken kunne også en heldig drammenser kassere inn maksgevinsten på 20 millioner i det populære lykkespillet Keno. Det har med andre vært en god uke for norske spillere!

Neste uke blir det trukket ut én ekstra vinner som får 1 million kroner i tillegg til den ordinære potten. Det er derfor bare å glede seg til ekstra vinnersjanser om en uke!