Tre nye Lotto-millionærer

Forrige lørdag var det to menn som kunne smykke seg med nybakt millionærstatus etter Lotto-trekningen. De to kunne glede seg over hele 7 025 355 kroner hver.

I kveld, lørdag 22. juli var det nok en gang duket for Lotto-trekning og nye Lotto-millionærer. I kveld, ble det hele tre nye millionærer.

Les også: Hun vant millioner i Lotto og ble dumpet.

De tre heldige er alle menn, en fra Telemark og to fra Vest Agder og de kan se frem til at kontoen deres vokser med 4,6 millioner kroner hver.

"Dette er jo helt sinnsykt"

Ingen av kveldens vinnere hadde sett for seg at de skulle avslutte dagen som millionærer og de ble alle rimelig overrasket da de fikke telefonen fra Norsk Tipping.

- Nå står jeg her og griller, men nå kan grillmaten bare bli svidd. Dette er jo helt sinnsykt! Nå fikk jeg veldig lyst til å ta ut ei ferieuke til, ler den nybakte millionæren.

Vinnerrekka

Disse tallene ble trukket ut av Lotto-maskinen lørdag 22. juli:

1 - 5 - 6 - 9 - 15 - 17 - 25

Tilleggstall: 23