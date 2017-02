To vant 201 millioner hver i Eurojackpot

I fjor høst kunne ti nordmenn dele en giganpott på over 300 millioner. En av millionærene har investert pengene i nytt hus og ferietur på cruiseskip med hele familien.

- Men jeg ser fortsatt på kiloprisen når jeg handler i butikken, så det ordtaket om at Lotto-millionærer ikke er som andre millionærer stemmer faktisk, sier han og gliser.

Fredag kveld gikk nok en gigantpott, denne gangen i spillet Eurojackpot. Den totale premien ble delt mellom to personer, henholdsvis fra Ungarn og Tyskland. Deres to rekker gikk inn med fem hovedtall og to stjernetall, og de deler dermed potten på litt over 400 millioner kroner likt.

Det betyr en premie tilsvarende 201.015.495 kroner til hver.

Hovedtall: 13 - 23 - 31 - 42 - 44

Stjernetall: 2 og 5