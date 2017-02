To personer deler Lotto-potten

Forrige lørdag var det hele seks personer som kunne prikke inn syv rette på Lotto-kupongen og glede seg over 2.351.685 kroner hver.

Forrige ukes vinnere var svært begeistret over den hyggelige beskjeden fra Norsk-Tipping.

- Dette var jo svært hyggelig. Jeg har jo spilt lenge men jeg har vel vunnet maksimalt 700 kroner, så dette var jo en herlig beskjed og veldig overraskende. Jeg har akkurat sittet og sett, og snakket med datteren min og sa at jeg burde hatt kupongen foran meg under sendingen for det pleier jeg ikke. Så hyggelig, sa en av forrige ukes vinnere, en eldre dame fra Oslo som ønsket å være anonym.

Stor spenning

I kveld, lørdag 11. februar var det igjen stor spenning rundt kveldens Lotto-trekning og potten på over 14. millioner kroner.

Kveldens vinnerrekke var: 6-7-12-16-21-23-24.

Tilleggstall: 15.

To heldige vinnere hadde flaksen med seg på sin side i kveld og kan glede seg over å innkassere hele 7.242.680 kroner hver.